السفيرة الأمريكية تؤكد دعم بلادها لسيادة وأمن العراق

2022/07/21 | 18:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت السفيرة الأمريكية في العراق

ألينا رومانوسكي، اليوم الخميس، رفض

الولايات المتحدة الأمريكية لحادث

الاعتداء في دهوك مؤكدة دعم بلادها

لسيادة وأمن العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن

القومي في

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