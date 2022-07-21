اصابة الرئيس الامريكي بفيروس كورونا

2022/07/21 | 18:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا.وقال البيت الأبيض في بيان رسمي، ان “بايدن يعاني من أعراض خفيفة وسيستمر في أداء عمله عن بعد رغم خضوعه للعزل”.

ويذكر ان البيت الأبيض اعلن في ايار الماضي عن اصابة آشلي بايدن، ابنة الرئيس جو بايدن، بفيروس كورونا.

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