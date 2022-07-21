نخب ديالى تقيم وقفة احتجاجية في” الفلاحة” وتطالب الكاظمي بـ5 خطوات عاجلة

2022/07/21 | 18:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..نظمت النخب الشبابية في ديالى، الخميس، وقفة احتجاجية في ساحة الفلاحة وسط بعقوبة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال منصور الشمري ناشط في حديث لـ/ المعلومة/،ان”من 7-9 نخب وروابط شبابية نظمت اول وقفة احتجاجية في ديالى في ساحة الفلاحة وسط بعقوبة للتعبير عن رفضها لمجزرة زاخو الماساوية”.[…]

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