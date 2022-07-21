البيت الأبيض يعلن إصابة جو بايدن بفيروس كورونا

2022/07/21 | 18:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الخميس، إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن، البالغ من العمر 79 عامًا، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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