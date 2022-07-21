مصر: نسعى لإيجاد رؤية مشتركة مع إثيوبيا والسودان حول تداعيات سد النهضة

2022/07/21 | 19:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن بلاده تنتهج الخيار التفاوضي في قضية سد النهضة.وقال في كلمته خلال الاحتفال بمنح جامعة بلجراد الدكتوراة الفخرية له أثناء زيارته إلى صربيا: […]

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