الأمن النيابية للسومرية: هكذا سيكون ردنا على القصف التركي - عاجل

2022/07/21 | 19:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الانتهاكات التركية المستمرة للعراق.

وقال عضو اللجنة مهدي تقي آمرلي في حديث للسومرية نيوز، إنه "يجب وقف الاعتداءات التركية المتكررة على أمن واستقرار العراق"، مردفا، "لم نسمع موقف جاد من حكومة بغداد بصدد الهجمات المتكررة على الحدود العراقية شمال البلاد".

وأضاف، أنه "بعد الاستهداف التركي للحدود العراقية واستشهاد الأبرياء في محافظة دهوك، فأننا يجب أن لا نكتفي فقط بالشجب والاستنكار بل ينبغي اتخاذ مواقف تتبعها إجراءات عملية كفيلة بايقاف تركيا عن حدها".ودعا آمرلي إلى "توحيد مواقف كافة القوى السياسية واتخاذ مواقف مشتركة بين الحكومة والبرلمان من أجل الاستهدافات التركية وايضا تقديم شكوى ضدها في مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية".وعن كيفية الرد على الخروقات التركية الأخيرة، قال آمرلي، "اننا لن نقف مكتوفي الأيدي، وستكون هناك جلسة طارئة للأمن والدفاع بشأن هذا الموضوع".

وأكد، أن "رد الأمن والدفاع سيكون رد قانوني حول الاستهدافات والتجاوزات المتكررة من قبل تركيا".

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