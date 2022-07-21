"إن شاء الله".. هالاند يكشف موعد ظهوره الأول مع السيتي

2022/07/21 | 19:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد هالاند أحد أبرز نجوم كرة القدم الشباب في العالم

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