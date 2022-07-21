ميسي يقدّم مفاجأة سارّة للمدير الفني الجديد كريستوف جالتيه

2022/07/21 | 19:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

قدّم ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، مفاجأة سارة للمدير الفني الجديد للفريق، كريستوف جالتيه، بحسب تقرير صحفي.

فقد ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الخميس، أن جالتيه وجهازه المعاون سعداء للغاية بالحالة الفنية والبدنية، التي يبدو عليها ميسي في معسكر الفريق باليابان.

وأضافت الصحيفة أن مدرب، بي إس جي، وجد (ليو) مندمجا للغاية في التدريبات، ويتصرف بأقصى درجات الاحترافية.

وتابعت “لم يصل ميسي إلى قمة مستواه بعد خلال المعسكر، لكنه ليس سيئا”، لافتة إلى أن “انتظام النجم الأرجنتيني في فترة الإعداد، هذا الصيف، في موعد مبكر عن المطلوب منه”.

وينتهي تعاقد ليونيل ميسي مع، بي إس جي، بنهاية الموسم المقبل، مع وجود بند يسمح بالتمديد لموسم إضافي.

وقد سجل “البرغوث” هدفا، أسهم في فوز سان جيرمان على كاواساكي فرونتال الياباني (2-1)، في مباراة ودية قبل يومين.

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