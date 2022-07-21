بالفيديو.. الاحتجاجات تتصاعد وسط محاولة اقتحام القنصلية التركية وتصدي القوات الأمنية

2022/07/21 | 19:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تتصاعد حدة الاحتجاجات امام مقر القنصلية التركية في منطقة الوزيرية وسط بغداد بعد محاولة المحتجين اقتحام المبنى وانزال العلم التركي منه ما اسفر عن احتكاك مع قوات مكافحة الشغب المنتشرة في الموقع. وبحسب مراسل (بغداد اليوم) فان قوات مكافحة الشغب تعمل وبكل طاقتها على منع المحتجين الغاضبين من دخول مبنى القنصلية . وتاتي تلك الاحتجاجات الشعبية ردا على العدوان التركي المدفعي في احد منتجعات زاخو واسفر عن استشهاد واصابة العشرات.

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