رونالدو مستعد لتخفيض جزء كبير من راتبه لتسهيل رحيله عن مانشستر يونايتد

2022/07/21 | 19:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةيبدو أن البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد، عازم على مغادرة فريقه والانتقال إلى نادٍ جديد في نافذة الانتقالات الصيفية.

رونالدو يريد مغادرة مانشستر يونايتد، بعد أن فشل النادي في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث سيشارك في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بالموسم القادم.

ماتيوس بيريرا في مينديز أخبر إدارة أتلتيكو مدريد ذلك، لكن النادي ليس في وضع مالي يسمح له بالتحرك للتعاقد مع رونالدو، كما أن لا توجد رغبة من جانب ريال مدريد لإعادة البرتغالي.

وأشار الصحفي إلى أن وكيل كريستيانو عرضه على برشلونة أيضًا قبل أن يتعاقد النادي مع روبرت ليفاندوفسكي، مؤكدًا أن لا يوجد أي فريق قريبًا من التعاقد مع البرتغالي.

وفي نفس السياق ذكرت مصادر مُقربة من رونالدو إنه ليس حريص فقط على المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ولكنه يرغب في الانتقال إلى نادٍ يشعر فيه أن عبء حمل الفريق لا يقع عليه وحده إذ يرغب أن يشعر بدعم أكبر.

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