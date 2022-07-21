2022/07/21 | 19:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اقدم محتجون غاضبون على الاعتداء التركي في زاخو على حرق العلم التركي امام مبنى القنصلية في منطقة الوزيرة وسط مناوشات مع قوات مكافحة الشغب العراقية.

وقال مراسل (بغداد اليوم) ان المحتجين أقدموا قبل قليل على حرق العلم التركي إمام مبنى القنصلية في منطقة الوزيرية وسط بغداد احتجاجا على القصف الذي اسفر عن استشهاد وصابة العشرات من المدنيين في زاخو.

مبينا ان قوات خاصة اضافية تعزز محيط القنصلية التركية لمنع اقتحامها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحتجون يحرقون العلم التركي امام القنصلية التركية ببغداد وسط تشديد امني كبير) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحتجون يحرقون العلم التركي امام القنصلية التركية ببغداد وسط تشديد امني كبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).