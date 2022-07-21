طبيب بايدن يكشف تطورات الحالة الصحية للرئيس

2022/07/21 | 19:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعمل البيت الأبيض حاليا على تتبع جهات الاتصال لأولئك الذين ربما كانوا على اتصال وثيق ببايدن.

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