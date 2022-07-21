2022/07/21 | 20:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب خميس الخنجر..المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او...

ظهرت المقالة الخنجر يلمح الى براءة تركيا من القصف ويرميه على عاتق الارهاب أولاً على المسلة.

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