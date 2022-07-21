2022/07/21 | 20:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم بيان هام صادر غرفة عمليات الوقاية من مرض الحمى النزفية إلى كافة المواطنين الكرام في محافظة صلاح الدين : نظراً لثبوت حالتي إصابة مؤكدة بمرض الحمى النزفية الإنتقالي أدت إلى الوفاة ، تهيب غرفة العمليات المشكلة في المحافظة لهذا الغرض جميع المواطنين لإتخاذ أقصى درجات الحيطة لمنع تفشي المرض عبر الإلتزام […]

ظهرت المقالة الحمى النزفية..



توجيهات من غرفة عمليات الوقاية في صلاح الدين أولاً على ايرث نيوز.

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