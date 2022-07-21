2022/07/21 | 20:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، السفير التركي لدى العراق، علي رضا كوناي، فيما ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اجتماعاً ضمّ القيادات الأمنية والكوادر المتقدمة بوزارة الدفاع.وقالت الخارجية، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسلم السفير التركي مذكرة احتجاج شديد اللهجة والكاظمي يرأس اجتماعاً أمنياً) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسلم السفير التركي مذكرة احتجاج شديد اللهجة والكاظمي يرأس اجتماعاً أمنياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).