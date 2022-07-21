مصدر بالبيت الأبيض يكشف لـCNN.. هل ينقل بايدن صلاحياته إلى هاريس بعد إصابته بكورونا؟

2022/07/21 | 20:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يشعر إنه "على ما يرام"، ويعاني من "أعراض خفيفة"، وذلك بعد الإعلان، الخميس، عن ثبوت إصابته لأول مرة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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