العراق يبدأ التحقيق في قصف دهوك ويسلم السفير التركي مذكرة احتجاج

2022/07/21 | 20:18 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصيلة القصف النهائية بلغت 9 قتلى و22 جريحاً (Getty)

أعلن متحدث عسكري عراقي في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، البدء بالتحقيق في القصف الذي طاول منتجعاً سياحياً في محافظة دهوك شمالي البلاد، ضمن إقليم كردستان، في حين أكدت وزارة الصحة العراقية أن حصيلة القصف النهائية بلغت 9 قتلى و22 جريحاً، ثلاثة منهم بحالة حرجة، فيما سلّمت الخارجية العراقية السفير التركي مذكرة احتجاج.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في إيجاز صحافي نقله التلفزيون الرسمي العراقي، إنه "تم البدء بالتحقيقات العراقية الخاصة لمعرفة ملابسات القصف"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل، مبيناً أن جثامين الضحايا جرى نقلها من قبل سلاح الجو إلى العاصمة بغداد.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة العراقية في بغداد أن عدد الضحايا بلغ 9 أشخاص و22 جريحاً، بينهم 3 بحالة حرجة.

البرلمان يناقش الهجوم

في الأثناء، أعلن البرلمان العراقي عن عقد جلسة، السبت المقبل، لمناقشة القصف الذي استهدف محافظة دهوك.

ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) وثيقة توضح أن الجلسة البرلمانية، التي ستبدأ في الحادية عشرة من صباح بعد غد السبت، سوف "تشهد مناقشة الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية بحضور وزير الدفاع ووزير الخارجية ورئيس أركان الجيش"، وفقاً لما جاء في الوثيقة.

ويتواصل التصعيد سياسياً في بغداد ضد الجانب التركي، على الرغم من نفي أنقرة صلتها بالهجوم الذي استهدف المنتجع السياحي، وإلقاء المسؤولية على مسلحي حزب العمال الكردستاني الذي نشط في المنطقة.

الكاظمي يترأس اجتماعا أمنيا

من جهته، ترأس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعاً ضمّ القيادات الأمنية والكوادر المتقدمة بوزارة الدفاع، وأكد المضي في "الدفاع عن العراق وردع أي محاولة للمساس بسلامة أرضه".

وأشاد الكاظمي في الاجتماع بـ"الجيش العراقي الذي قدّم التضحيات من أجل الوطن، وأكد أن الحكومة، ومنذ بداية تشكيلها، عملت على دعم الجيش العراقي وبناء المؤسسة العسكرية؛ بما يؤهلها للقيام بواجباتها في حماية حدود العراق وحياة المواطنين".

وشدد على "أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به قواتنا المسلحة"، وأشار إلى "العمل مع القيادات العسكرية لإعادة تأهيل جميع إمكانيات الجيش العراقي، ووجه بالتركيز على مفردات التدريب وتلبية احتياجات الوحدات للنهوض بهذه المؤسسة".

ووجه الكاظمي رسالة قال فيها: "إننا موحدون وماضون في الدفاع عن بلدنا، ومهمة الجيش أن يكون رادعاً لأي محاولة للمساس بسلامة أرض العراق"، مشددا على القيادات الأمنية بـ"ضرورة التركيز في هذه المرحلة على الجهد الاستخباري ورفع مستويات التدريب، وأخذ الحيطة والانتباه، من أجل تمكين وحدات قواتنا المسلحة من أداء عمليات استباقية تشل إمكانيات الإرهاب، وتدرأ أي اعتداء على أرض العراق، وأرواح مواطنينا وممتلكاتهم".

مذكرة احتجاج

وفي السياق نفسه، استدعت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، السفير التركي في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية الهجوم.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها "استدعت السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي، على خلفية الاعتداء السافر والإجرامي الذي طاول أحد المصايف السياحية بمحافظة دهوك، والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين العراقيين الآمنين، بضمنهم نساء وأطفال، وما تسبب به من ترويع للسكان، وبث الذعر بينهم".

وأكدت أنه "تم تسليم السفير مذكرة احتجاج شديدة اللهجة"، مؤكدة أن "العراق، وإذ يطالب بانسحاب القوات التركية كافة من داخل الأراضي العراقية، فإنه يدعو تركيا لحل مشاكلها الداخلية بعيداً عن حدود العراق وإلحاق الأذى بشعبه، ويطالبها بتقديم اعتذار رسمي عـن هـذه الجريمة وتعويض ذوي الشهداء الأبرياء والجرحى".

وتابعت الوزارة في بيانها أنها "مستمرة بحشد كافة الجهود ومصادر القوة للوقوف أمام هذا التحول الخطير في سلسلة الاعتداءات التركية".

وكانت الخارجية العراقية قد قالت، في وقت سابق اليوم الخميس، إنها "ستستدعي السفير التركي في العراق لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة بشأن القصف الذي استهدف المدنيين في زاخو"، فيما أشارت إلى أنه سيتم تحشيد الجهود الدولية حول القصف الذي أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة 22 آخرين.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان له، إن "إجراءات وزارة الخارجية حول القصف التركي لن تكون تقليدية، بل سنتبع أعلى درجات الرد والردع الدبلوماسي".

وبين الصحاف أن "الوزارة ستبدأ باللجوء إلى مجلس الأمن واتخاذ إجراءات رادعة، واستدعاء السفير التركي لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، مع حشد الجهود الدولية لمساندة العراق جراء القصف"، وأكد أن "الوزارة ستستدعي السفير التركي في بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة".

محتجون يطالبون بطرد السفير التركي

وتجددت الاحتجاجات أمام السفارة التركية وسط بغداد، اليوم الخميس، ورفع المحتجون شعارات منددة بـ"الانتهاكات التركية المتكررة، والتي كان آخرها استهداف أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك، ووقوع عشرات القتلى والجرحى".

وطالب المحتجون بـ"طرد السفير التركي من العراق وإغلاق السفارة التركية في بغداد"، كما دعا المحتجون الحكومة العراقية إلى "رد حازم وقوي على تكرار الانتهاكات التركية بحق سيادة العراق".

وجرت التظاهرات في ظل إجراءات أمنية مشددة، اتخذتها القوات الأمنية العراقية في محيط السفارة التركية ببغداد تحسبا لأي طارئ قد يحدث، أو خروج الاحتجاجات عن السيطرة.

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