شاهد بالفيديو.. العراق يفاجئ تركيا بطلب فوري.. وأنقرة تنكس علمها في بغداد | الحصاد الإخباري

2022/07/21 | 20:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OVVEoXgu0qs

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