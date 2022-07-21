2022/07/21 | 20:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gtJ7fnUnjpI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مسرور بارزاني يعزي عوائل شهداء فاجعة زاخو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مسرور بارزاني يعزي عوائل شهداء فاجعة زاخو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).