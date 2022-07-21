سياسي امريكي : بايدن فشل في تحقيق اي انجاز يتعلق باسعار النفط

2022/07/21 | 20:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … انتقد المرشح السابق لمجلس الشيوخ الامريكي والمحلل السياسي مارك دانكوف زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن الى السعودية معتبرا انه فشل في تحقيق اي انجاز يتعلق بتغيير اسعار النفط .ونقلت صحيفة طهران تايمز في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن دانكوف قوله إن ” بايدن بايدن لم يحقق اي شيء ذا مغزى للولايات […]

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