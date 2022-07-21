الأمانة العامة: الحكومة تعمل على تعديل سلم الرواتب

2022/07/21 | 21:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز_ بغداد

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الخميس، أن الحكومة تعمل على تعديل سلم رواتب موظفي الدولة.

وقال الغزي، في كلمة له خلال افتتاح معهد المدققين الداخليين، إن "اختصاص التدقيق في ظل الوضع الحالي وكثرة اللغط الموجود بوجود ظاهرة الفساد يحتاج الى رجالات حقيقيين من ناحية الكفاءة العلمية والوطنية والضمير الحي والحرص على المال العام للبلد".

وأشار إلى أن "هناك تحديات سياسية في هذا البلد ومنها تشكيل الحكومة وما يلقي هذا الأمر بظلاله في ظل عدم اقرار الموازنة وتقديم الخدمات وغيرها من الامور المتعلقة بالموازنة والامور الادارية والمالية".

ولفت الى أن "الحكومة الحالية والسابقة عملتا باجتهاد لتقديم الخدمات وكان ضمن التحديات تعطل وايقاف اكثر من 6 الاف مشروع في العراق وهي خدمية ومهمة تلامس معاناة المواطنين وهذه المشاريع المتوقفة تحتاج الى حكومة بكامل صلاحياتها لتقديم الخدمات للمواطنين سواء لمعالجة المشاكل السابقة او خدمات جديدة".

وتابع أن "الحكومة الحالية عملت على حل مشاكل اعترضت أكثر من 4 الاف مشروع، وهذا يحتاج الى تدقيق داخلي والحكومة العراقية بحاجة كبيرة الى المدققين والمحاسبين ولمسنا قبل فترة انطلاق مشاريع الاتفاقية الاطارية العراقية - الصينية سواء ما يتعلق بمجال الطاقة أو بناء الف مدرسة أو الطرق السريعة أو سكك الحديد من الفاو الى تركيا وهي قيد الدراسة لدى وزارة النقل وايضا ببناء المستشفيات بعد 15 في جميع المحافظات وهذا ضمن الاتفاقية الاطارية وهي بحاجة الى كوادر ذات خبرة عالية ومن اهم الاختصاصات المطلوبة التدقيق ومن المؤكد أن المعهد سيكون رافدا كبيرا لرفد موسسات الدولة بخبرات عالية".

وأكد الغزي، أن "الحكومة تعمل على تعديل سلم الرواتب وهذا ضمن البرنامج الحكومي لتعديل سلم الرواتب وهو مطلب الجميع وكل الاختصاصات تعاني وهذه من ضمن المشاكل الادارية الموروثة".

وأشار إلى أن "هناك وزارات لديها تخصيصات مالية رفعت رواتب موظفيها بينما نفس الاختصاص والشهادة والدرجة في وزارة اخرى يتسلمون رواتب أقل ما يحدث تفاوتا مجتمعيا بين موظفي الدولة لذلك نعمل على تعديل سلم الرواتب".

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