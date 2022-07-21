الخنجر يصف الاعتداء التركي بـ الخدعة

2022/07/21 | 21:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رمى التهمة على حزب العمال الكردستاني.

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