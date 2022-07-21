2022/07/21 | 21:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/خاص أكد الأمين العام للمنتج الوطني والمستشار الزراعي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب جاسم العامري، اليوم الخميس، أن المنتج المحلي قادر على أن يغطي احتياجات السوق في العديد من المنتجات في حال تم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد قطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا….العامري: المنتج المحلي قادر على تغطية احتياجات السوق المركز الخبري الوطني.

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