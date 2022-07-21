شاهد بالفيديو.. الصواريخ تباغت جنود تركيا في العراق | رأس السطر

2022/07/21 | 21:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7VT18weSFNA

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