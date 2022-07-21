2022/07/21 | 21:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Uwzwc8DnV9Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أوغلو : العلاقات العراقية التركية جيدة وليس من مصلحة أنقرة اقتراف مثل هكذا جريمة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أوغلو : العلاقات العراقية التركية جيدة وليس من مصلحة أنقرة اقتراف مثل هكذا جريمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).