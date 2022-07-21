بايدن يقول إنه بخير ويمارس عمله من المنزل

2022/07/21 | 21:55 - المصدر: بغداد اليوم

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تم تشخيص اصابته بفيروس كورونا يوم الخميس، عبر حسابه في تويتر إنه على ما يرام.

وغردت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير حول الوضع الصحي لبايدن من خلال حسابها في تويتر.



وقالت إنها تحدثت مؤخرا مع بايدن، و"قال إن شعوره جيد، وأنه يعمل من المنزل".

وغرد بايدن عبر حسابه في تويتر قائلا: أيها "الأصدقاء، أنا بخير.



شكرا لاهتمامكم".

وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة بايدن بفيروس كورونا، وقال طبيبه إنه يعاني من أعراض خفيفة للمرض.

ووفقًا للبيت الأبيض، تقرر إلغاء رحلات بايدن لمدة خمسة أيام على الأقل.

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