يوم حداد عراقي ..وأنقرة تنفي مسؤوليتها عن هجوم دهوك وتبدي استعدادها للتعاون مع بغداد في التحقيقات

2022/07/21 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن المعلومات المؤكدة تفيد بأن القوات المسلحة لبلاده لم تنفذ أي هجوم ضد المدنيين في محافظة دهوك العراقية.وأكد تشاووش أوغلو أن أنقرة مستعدة للتعاون مع السلطات العراقية لكشف ملابسات الحادث.مشيرا إلى أن تنظيما إرهابيا يقف وراء الهجوم.ويتحرك مسلحو حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا بكل […]

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