الصناعة تبدأ إنتاج أسمدة عضوية صديقة للبيئة في الأنبار

2022/07/21 | 21:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الأنبار- واع- أحمد الدليميكشفت مديرية بيئة الأنبار، اليوم الخميس، عن مباشرة وزارة الصناعة بإنتاج أسمدة عضوية صديقة للبيئة غير ضارة للأراضي الزراعية.وقال مدير بيئة الأنبار، قيس ناجح عبد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم البدء بإنتاج الأسمدة العضوية الصديقة للبيئة والتخلص من الأسمدة الكيمياوية الضارة للترب الزراعية".وأضاف عبد، أن "مشروع الأسمدة سيخلص البيئة من مخلفات أشجار القصب المنتشرة على ضفاف الأنهار وتحويلها إلى أسمدة عضوية صديقة للبيئة وغير ضارة للأراضي الزراعية".ولفت إلى أن "المشروع سيسهم أيضاً في التخلص من المخلفات الزراعية المتواجدة في المزراع والمشاريع الزراعية في المحافظة".





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