مقتل 3 أشقاء بهجوم لـ”داعش” في ديالى

2022/07/21 | 21:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمقتل 3 أشقاء بهجوم لعصابات”داعش” أثناء السباحة في نهر ديالى بأطراف تلال حمرين.وأخبر المصدر، وكالة إيرث نيووز، بـ”مقتل 3 أشقاء بهجوم شنه داعش في اطراف تلال حمرين ضمن قاطع المنصورية 45كم شرق بعقوبة اثناء السباحة في نهر ديالى”.وأضاف، أن “فريق امني فرض طوقا مشددا وبدأ […]

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