إضراب الموظفين يهدد لبنان بالانهيار التام.. لا رواتب في نهاية الشهر 

2022/07/21 | 21:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ خمسة أسابيع وحتى اليوم، لم تسجل ولادة أي طفل لبناني جديد، ولم يتوف أي مواطن في سجلات الإدارة اللبنانية ودوائر النفوس، لم يحصل أي عقد زواج، ولم يثبت أي طلاق، لم تسجل أي عملية بيع، أو شراء، أو نقل ملكية، أو حصر إرث، أو نقل بريد، فيما الاستيراد والتصدير من وإلى البلاد شبه متوقف تماما.

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