“لوفرتها محلياً”.. الزراعة تقرر إيقاف استيراد (6) محاصيل

2022/07/21 | 21:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، منع استيراد ستة محاصيل لوفرتها محلياً.

وذكر بيان صدر عن الوزارة تلقته خبر برس (واخ)، أنه “استناداً إلى الصلاحيات المخولة للسيد وزير الزراعة، بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي ووفقا لقرار مجلس الوزراء المرقم (١٩٣) لعام ٢٠٢٢ تقرر ايقاف استيراد محاصيل (البطاطا، والرقي، والبطيخ والطماطم، والخيار، والباذنجان، ومن جمبع المنافذ الحدودية اعتبارا من ٢١ /٧ /٢٠٢٢ وإلى إشعار آخر”.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد النايف – وفق البيان – إن “عملية المنع جاءت نتيجة لوفرة المنتج المحلي من هذه المحاصيل”، مبيناً أن “سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب آخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة، والتي تبين مدى وفرة أو شحة المنتج الزراعي المحلي” داعياً “هيئة المنافذ الحدودية والأجهزة الأمنية كافة إلى تنفيذ هذا القرار من أجل حماية المنتج الزراعي المحلي”.

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