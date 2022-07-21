الخباز يعلن افتتاح مشروع يسرّع عملية انجاز المعاملات والمراسلات ويخدم 29 شركة و225 مصنعاً

2022/07/21 | 21:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلن وزير الصناعة منهل عزيز الخباز، اليوم الخميس، افتتاح مشروع مهم يخدم 29 شركة و225 مصنعاً، مبينا أنه سيسرّع عملية إنجاز المعاملات والمراسلات.



وقال الخباز خلال مؤتمر صحافي حضرته وكالة خبر برس (واخ)، إن “الوزارة افتتحت اليوم مشروعا مهما هو الأول من نوعه، الخاص بمنظومة التراسل الرقمي ونقل البيانات بين مؤسسات الوزارة وباقي تشكيلاتها في عموم العراق التي تشمل 29 شركة كبيرة و225 مصنعا”.

وأضاف، أنه “خلال الفترة الماضية كانت هناك صعوبة في نقل البيانات والتراسل بين تشكيلات الوزارة، غالبيتها تخص الموظفين منها كتب ترفيع وترقية درجات وظيفية، اضافة الى مواقف عاجلة وفنية وكذلك خطط استثمارية والتي كانت تنقل بشكل ورقي وتتأخر كثير في مسألة الارشفة”، منوها الى أن “حجم المراسلات اليومي الذي يصل الى مقر الوزارة كبير ويقدر بحدود 700 مراسلة ولا تستطيع الوزارة أن تمرر اكثر من 50 بالمئة منها، وتؤجل الباقي الى اليوم الثاني ما يؤدي الى تأخيرها”.

وأوضح أنه “بتعاون كبير ما بين الشركة العامة للانظمة الالكترونية والشركة الشريكة معها وقسم تكنلوجيا المعلومات في مقر الوزارة تم اليوم اطلاق مشروع كبير جدا (الالكتروني) الذي يبدأ بالارشفة ومن ثم التراسل ونقل البيانات بسرعة كبيرة”، لافتا الى أن “ذلك يؤدي الى دقة في المعلومات وسرعة في الانجاز وفيه نوع من الشفافية وتقليل من الفساد في تمرير المعاملات الادارية”.

وذكر أن “هذا المشروع سيسهم بنجاح العمليات التخطيطية والفنية في الوزارة وتسهيل الاجراءات بين شركاتها”.

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