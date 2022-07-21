الإطاحة بتاجر مخدرات وبحوزته 3000 حبة مخدرة وسط بغداد

2022/07/21 | 21:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، الإطاحة بتاجر مخدرات ضُبط بحوزته 3000 حبة مخدرة وسط العاصمة بغداد.

وأوضحت القيادة في بيان ورد لوكالة خبر برس (واخ)، إن “الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في متابعة المطلوبين والخارجين عن القانون، اليوم الخميس، أسفرت عن تمكن قوة مشتركة من الفوج الأول اللواء الثالث شرطة اتحادية وبإسناد مفارز الجهد الاستخباري ومكتب مكافحة مخدرات الكرادة عن نصب كمين محكم في شارع الصناعة وسط العاصمة بغداد تم خلاله القاء القبض شخص يتاجر بالمواد المخدرة ضبط بحوزته (3000) حبة نوع ترامادول إضافة الى (2100) أمبولة”.

وأضاف البيان أنه “تم تسليم المتهم مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية بحقه”.

وتعلن الاستخبارات والأجهزة الأمنية المختصة بتعقب المطلوبين، بين الحين والآخر، اعتقال أشخاص بتهمة الضلوع بجرائم مختلفة في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى.

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