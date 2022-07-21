2022/07/21 | 22:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XKk-0osV6YI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | السياسيون على المغانم منشغلين.. والعراق يواجه القصف وتسريبات المسؤولين | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | السياسيون على المغانم منشغلين.. والعراق يواجه القصف وتسريبات المسؤولين | #كلام_معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).