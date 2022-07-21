لافروف: جيراننا سيفهمون خطر ضخ الأسلحة لاوكرانيا

2022/07/21 | 22:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا مستعدة لإظهار جوانب العملية في أوكرانيا بشكل إضافي، وتتوقع أن يتفهم الغرب خطر ضخ الأسلحة إلى كييف.وقال لافروف للصحفيين بعد اجتماعه مع نظيره الهنغاري بيتر سييارتو: “نحن مستعدون لإظهار بشكل إضافي جميع الحيثيات، وجميع جوانب الوضع، وكيفية تطوره، وننطلق من حقيقة أن جيراننا الغربيين […]

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