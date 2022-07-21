2022/07/21 | 22:06 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصر.. هزة بقوة 3.3 درجات جنوب سيناء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/21 | 22:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. هزة بقوة 3.3 درجات جنوب سيناء) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. هزة بقوة 3.3 درجات جنوب سيناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).