النفط ونتائج قمة طهران.. الكرملين يعلن ما بحثه بوتين ومحمد بن سلمان في اتصال هاتفي

2022/07/21 | 22:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الكرملين، في بيان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، الخميس، بحثا خلالها العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية.

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