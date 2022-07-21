في بعقوبة.. مقتل ثلاثة جنود أشقاء وطفل بهجوم مسلح

2022/07/21 | 22:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، بمقتل ثلاثة جنود أشقاء وطفل بهجوم مسلح في بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجموعة مسلحة يعتقد تنتمي لداعش قاموا بقتل ثلاثة أشقاء منتسبين في الجيش وطفل كان معهم خلال رحلة سباحة في اطراف ناحية المنصورية في بعقوبة".

وأضاف المصدر أن "المسلحين اقدموا ايضا على حرق عجلة المنتسبين ولاذوا بالفرار"، مشيراً الى أن "قوة امنية وصلت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً فيه".

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