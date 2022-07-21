2022/07/21 | 22:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة،...

ظهرت المقالة الكاظمي يعقد اجتماعاً مع الرئاسات وقادة الكتل السياسية بشأن القصف التركي أولاً على المسلة.

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