2022/07/21 | 22:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، عن منع استيراد ستة محاصيل، عازية السبب الى وفرتها محليا.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان، إنه "استنادا الى الصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي ووفقا لقرار مجلس الوزراء المرقم 193 لعام 2022 تقرر ايقاف استيراد محاصيل ( البطاطا والرقي والبطيخ والطماطم والخيار والباذنجان ومن جميع المنافذ الحدودية واعتبارا من 21-7- 2022 والى اشعار اخر".

وأضاف أن "عملية المنع جاءت نتيجة لوفرة المنتج المحلي من هذه المحاصيل"، مبينا أن "سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر، ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية ، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة او شحة المنتج الزراعي المحلي".

ودعا النايف هيئة المنافذ الحدودية والاجهزة الامنية كافة الى "تنفيذ هذا القرار من اجل حماية المنتج الزراعي المحلي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يمنع استيراد ستة محاصيل) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يمنع استيراد ستة محاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).