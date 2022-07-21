الولايات المتحدة.. تسجيل حالة بشلل الأطفال لأول مرة منذ عقد

2022/07/21 | 23:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن الشخص مصاب بسلالة فيروس مشتقة من اللقاح.

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