بعد تخصيص ميزانية لتنمية المناطق الفقيرة في العراق.. هل تتحسن أوضاع الفقراء؟

2022/07/21 | 23:37 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التخطيط العراقية عن تنفيذ مشروع تنموي بدعم من الصندوق الاجتماعي للتنمية، بهدف توفير الخدمات الأساسية لسكان المناطق الفقيرة في عموم البلاد، بمساندة فرق الحشد المجتمعي بكل محافظة.

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