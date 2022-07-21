2022/07/21 | 23:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واعتوج السنغالي ساديو ماني، المنتقل حديثا إلى صفوف بايرن ميونخ، بجائزة أفضل لاعب بأفريقيا في عام 2022، خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الخميس، في المغرب.وحصد ماني الجائزة متفوقا على الثنائي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والسنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي.وهذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، بعدما حصدها عام 2019.وقدم ماني أداء رائعا مع فريقه السابق ليفربول، في الموسم الماضي، وحصد لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة، كما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.وبجانب ذلك، قاد ماني منتخب بلاده السنغال، لحصد كأس أمم أفريقيا التي أقيمت مطلع العام الجاري، لأول مرة في التاريخ، وكذلك نجح في التأهل مع أسود التيرانجا إلى مونديال قطر 2022.وتم اختيار ماني من خلال لجنة تصويت مكونة من اللجنة الفنية للكاف، بالإضافة إلى الصحفيين ومدربي وقادة المنتخبات الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ومدربي وقادة الأندية التي وصلت إلى دور المجموعات بالبطولات الأفريقية خلال موسم 2021-2022.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).