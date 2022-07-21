إعلان الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2022

2022/07/21 | 23:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز السنغالي ساديو مانيه، الخميس، بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2022، بعد منافسة بين الزميلين السابقين في ليفربول الإنكليزي، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والحارس السنغالي لتشلسي الإنكليزي، إدوار مندي.

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