تفاصيل قتل عائلة كاملة في ديالى

2022/07/21 | 23:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

كشف مصدر أمني، التفاصيل الكاملة لحادثة قتل عائلة كاملة في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه"قوات الحشد الشعبي ف٣ لواء ٢٤ استخبرت بوجود حادث احتراق عجلة على ضفاف نهر ديالى بالقرب من كتيبة الهندسه العسكرية سابقا في جبال حمرين ولدى الانتقال تبين وجود عجلة مشتعلة فيها النيران نوع تويوتا بطة وبداخلها (5) أشخاص وهم مفارقين الحياة، وذلك بسبب مهاجمتهم من قبل أشخاص ملثمين يستقلون دراجات نارية".

وأضاف، أنه"تم أيضا بالعثور على ثلاثة مصابين بينهم طفل يبلغ من العمر 12 سنة"، مبينا أنه"تم توجيه مفروزة الدفاع المدني وتم إخماد النيران وتم توجيه مفروزة الأدلة الجنائية وتم اتخاذ الإجراءات من قبل مركز منصورية الجبل علما بأن الحادث ضمن قاطع الحشد الشعبي ف٣ لواء ٢٤ ضمن الاحداثيات٧٠٩٢٤ mc٩٨٢٩٠ وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى المقدادية".

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