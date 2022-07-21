منتخب شباب العراق يجري وحدة تدريبية استعدادا للقاء موريتانيا في بطولة كأس العرب

2022/07/21 | 23:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كثف منتخبِ شباب العراق، من وحداته التريبية، اليوم الخميس، استعداداً لخوضِ مباراته أمام نظيره الموريتاني في الثالث والعشرين من الشهرِ الحالي ضمن منافسات كأس العرب.

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