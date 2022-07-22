2022/07/22 | 00:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد كشفت مديرية بيئة الأنبار، اليوم الخميس، عن مباشرة وزارة الصناعة بإنتاج أسمدة عضوية صديقة للبيئة غير ضارة للأراضي الزراعية.وقال مدير بيئة الأنبار، قيس ناجح عبد في تصريح تابعه /المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانبار تباشر بإنتاج أسمدة عضوية غير ضارة للأراضي الزراعية المركز الخبري الوطني.

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