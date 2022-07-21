تعلم كيفية الاستخدام الصحيح لمكيفات الهواء

2022/07/22 | 00:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أوضح ليونيد كوتشين، رئيس شركة المناخ، كيفية استخدام وتشغيل مكيفات الهواء بصورة صحيحة.ويشير الخبير في مقابلة مع موقع Pravda.Ru ، إلى أنه يجب قبل بداية موسم استخدام مكيفات الهواء، تنظيف المكيف ومرشحاته جيدا، ويمكن عمل نفس الشي عند انتهاء الموسم. ويمكن غسل مرشحات المكيف بمواد مضادة للفطريات أيضا.ووفقا له، عند تنظيف […]

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