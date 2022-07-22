قتل سياحي !!!

2022/07/22 | 00:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قاسم سلمان العبودي يبدوا أن الدم العراقي أصبح في ذيل إهتمام الحكومة العراقية التي دائماً...

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