2022/07/22 | 00:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نظم المئات احتجاجا في بغداد يوم الخميس غداة هجوم في شمال العراق أسفر عن...

ظهرت المقالة بعد القتل (السياحي)..



دعوات الى الجيش العراقي لحماية الشمال أولاً على المسلة.

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